05.04.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові завершується опалювальний сезон

Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня.



Фото з відкритих джерел

Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці у телеграм, передає РЕДПОСТ

Ігор Терехов зазначив, що відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра, 6 квітня «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло у домівки.

«Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни. Дякую нашим тепловикам, які прикладали надзусилля, щоб протягом останніх пів року в оселях містян було тепло.

Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України.

Дякую бійцям ЗСУ, завдяки яким ми могли працювати та забезпечувати стабільність у тилу.

Та, звісно ж, хочу зазначити, що буквально відразу ми починаємо готуватися до наступної зими»,- повідомив Ігор Терехов.



