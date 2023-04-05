05.04.2023 14:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові завершується опалювальний сезон
Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня.
Фото з відкритих джерел
Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці у телеграм, передає РЕДПОСТ
.
Ігор Терехов зазначив, що відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра, 6 квітня «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло у домівки.
«Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни. Дякую нашим тепловикам, які прикладали надзусилля, щоб протягом останніх пів року в оселях містян було тепло.
Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України.
Дякую бійцям ЗСУ, завдяки яким ми могли працювати та забезпечувати стабільність у тилу.
Та, звісно ж, хочу зазначити, що буквально відразу ми починаємо готуватися до наступної зими»,- повідомив Ігор Терехов.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости