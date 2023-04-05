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05.04.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові завершується опалювальний сезон

Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня.


Фото з відкритих джерел
Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці у телеграм, передає РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов зазначив, що відповідне розпорядження вже підписане, і відзавтра, 6 квітня «Харківські теплові мережі» припинять подавати тепло у домівки.
 
«Відключення тепла раніше запланованого терміну дасть змогу зекономити ресурси під час війни. Дякую нашим тепловикам, які прикладали надзусилля, щоб протягом останніх пів року в оселях містян було тепло.
 
Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля 8 разів, а це безпрецедентний випадок в історії України. 
 
Дякую бійцям ЗСУ, завдяки яким ми могли працювати та забезпечувати стабільність у тилу. 
 
Та, звісно ж, хочу зазначити, що буквально відразу ми починаємо готуватися до наступної зими»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники активно наводять лад у місті.
 
 
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  жкг, харків
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