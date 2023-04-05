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05.04.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники активно наводять лад у місті

Комунальники продовжують стежити за чистотою в місті і упорядковують інженерні системи.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що в Індустріальному районі працівники СКП "Харківзеленбуд" впорядкували елементи благоустрою на території Олександрівського майдану. Зокрема, комунальники пофарбували урни та лави.
 
У свою чергу, бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» прочистили дощоприймальні колодязі на пл. Театральній, вул. Благовіщенській, пр. Героїв Харкова, промили ділянку колектору мережі зливової каналізації на розі вулиць Благовіщенської та Котляра.
 
Харків
 
Крім того, комунальники відремонтували дощоприймальний колодязь на вул. Владислава Зубенка, прочистили русло водовідвідної канави в районі вулиць Механізаторів, Маршака та Нечуй-Левицького. 
 
Продовжилися роботи з очищення від сміття, аварійних дерев та гілок берегів річки Немишля в районі вул. Велозаводської.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Державні субвенції та підтримка міжнародних фінансових інституцій дозволяє поступово нарощувати темпи відновлення Харкова.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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