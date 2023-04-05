05.04.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники активно наводять лад у місті

Комунальники продовжують стежити за чистотою в місті і упорядковують інженерні системи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що в Індустріальному районі працівники СКП "Харківзеленбуд" впорядкували елементи благоустрою на території Олександрівського майдану. Зокрема, комунальники пофарбували урни та лави.

У свою чергу, бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» прочистили дощоприймальні колодязі на пл. Театральній, вул. Благовіщенській, пр. Героїв Харкова, промили ділянку колектору мережі зливової каналізації на розі вулиць Благовіщенської та Котляра.

Крім того, комунальники відремонтували дощоприймальний колодязь на вул. Владислава Зубенка, прочистили русло водовідвідної канави в районі вулиць Механізаторів, Маршака та Нечуй-Левицького.

Продовжилися роботи з очищення від сміття, аварійних дерев та гілок берегів річки Немишля в районі вул. Велозаводської.



