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05.04.2023  13:02   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав зі святом Песах

Харківській міській голова Ігор Терехов привітав зі святом Песах.


t.me/citykharkivua

Вітання мера міста опублікувано у телеграм-каналі міськради, передає РЕДПОСТ.

«Шановна єврейська громадо міста Харкова!

Сьогодні юдеї всього світу відзначають день народження єврейського народу як нації, день торжества весни, оновлення та свободи. Від імені всіх харківʼян та від себе особисто щиро вітаю вас зі святом Песах!

Саме віра в однакові ідеали завжди обʼєднували нас із вами. Саме за ці цінності сьогодні бореться й Україна. Вкотре дякую за те, що залишилися з Харковом у найскладніші часи війни і допомагаєте тим, хто потребує підтримки.

Нехай ваше життя завжди буде наповнене миром, любов'ю, успіхами та щасливими подіями!

Зі світлим святом Песах!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов взяв участь у концерті з нагоди прийдешнього свята Песах.


Источник:   ХМР
 Тэги:  вітання, ігор терехов, харків, песах
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