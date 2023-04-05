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05.04.2023  13:53   Рита Парфенова

Харківські прикордонники здали 8 литрів крові

Прикордонники Східного регіонального управління доєдналися до флешмобу зі здачі крові.

На Харківщині прикордонники Східного регіонального управління доєдналися до флешмобу зі здачі крові

Як повідомляє передає РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби, на Харківщині кров здали близько двадцяти захисників. Зібрати вдалося майже 8 літрів життєдайної рідини на потреби тих, хто потребує донорської допомоги.

«За статистикою кров одного донора може врятувати 3-4 людей, що робить кожного донора крові справжнім героєм та рятівником», – зазначили у прикордонслужбі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що восени минулого року в Україні стартувала національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором!». Завдяки підтримці українців вдалося достатньо збільшити щоденний запас еритроцитарних компонентів крові.

Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби
 Тэги:  здача крові, прикординники, харків
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