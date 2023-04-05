05.04.2023 13:53 Рита Парфенова

Харківські прикордонники здали 8 литрів крові

Прикордонники Східного регіонального управління доєдналися до флешмобу зі здачі крові.





Як повідомляє передає РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби, на Харківщині кров здали близько двадцяти захисників. Зібрати вдалося майже 8 літрів життєдайної рідини на потреби тих, хто потребує донорської допомоги.



«За статистикою кров одного донора може врятувати 3-4 людей, що робить кожного донора крові справжнім героєм та рятівником», – зазначили у прикордонслужбі.



