Харківські прикордонники здали 8 литрів крові

Прикордонники Східного регіонального управління доєдналися до флешмобу зі здачі крові.
Як повідомляє передає РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби, на Харківщині кров здали близько двадцяти захисників. Зібрати вдалося майже 8 літрів життєдайної рідини на потреби тих, хто потребує донорської допомоги.
«За статистикою кров одного донора може врятувати 3-4 людей, що робить кожного донора крові справжнім героєм та рятівником», – зазначили у прикордонслужбі.
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