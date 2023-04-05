05.04.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Сапери показали, які знахідки виявили в Харківській області (фото)

Співробітниками Харківського району було здійснено 18 виїздів протягом доби на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що сапери продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, які залишили по собі окупанти.

«Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!

Наголошуємо, що під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Будьте уважні та обережні!»,- звернулися до громадян вибухотехніки.



