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05.04.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Сапери показали, які знахідки виявили в Харківській області (фото)

Співробітниками Харківського району було здійснено 18 виїздів протягом доби на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомляється, що сапери продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, які залишили по собі окупанти.
 
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«Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!
 
Наголошуємо, що під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.
 
Будьте уважні та обережні!»,- звернулися до громадян вибухотехніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 4 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС працювали у п’яти районах Харківської області.
 

Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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