02.04.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у концерті з нагоди прийдешнього свята Песах

Також урочистий захід був присвячений дню народження останнього Любавицького ребе Менахема-Мендла Шнеєрсона.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначив мер, наразі Україна, як і єврейський народ багато століть тому, бореться за свою свободу.

«Сьогодні особлива дата, адже ви відзначаєте і день народження визначного лідера ХХ століття, ребе Менахема-Мендла Шнеєрсона, а також саме сьогодні святкує день народження Міріам Москович - дружина головного рабина Харкова Мойше Московича. А вже за кілька днів всі юдеї світу почнуть святкувати Песах - свято звільнення від рабства і початку довгого шляху до незалежності єврейського народу.

Тому також хочу побажати вам здоров'я, миру та процвітання. Нехай це свято стане для вас та вашої громади часом радості та щастя. І дякую за допомогу, надану Харкову за час повномасштабної війни», - зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

З нагоди дня народження міський голова вручив Міріам Москович грамоту виконавчого комітету Харківської міської ради.



