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02.04.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у концерті з нагоди прийдешнього свята Песах

Також урочистий захід був присвячений дню народження останнього Любавицького ребе Менахема-Мендла Шнеєрсона.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначив мер, наразі Україна, як і єврейський народ багато століть тому, бореться за свою свободу.
 
«Сьогодні особлива дата, адже ви відзначаєте і день народження визначного лідера ХХ століття, ребе Менахема-Мендла Шнеєрсона, а також саме сьогодні святкує день народження Міріам Москович - дружина головного рабина Харкова Мойше Московича. А вже за кілька днів всі юдеї світу почнуть святкувати Песах - свято звільнення від рабства і початку довгого шляху до незалежності єврейського народу.
 
Тому також хочу побажати вам здоров'я, миру та процвітання. Нехай це свято стане для вас та вашої громади часом радості та щастя. І дякую за допомогу, надану Харкову за час повномасштабної війни», - зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.
 
З нагоди дня народження міський голова вручив Міріам Москович грамоту виконавчого комітету Харківської міської ради.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  ігор терехов, харків, песах
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