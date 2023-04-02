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02.04.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

Про наслідки обстрілів Куп'янського району розповіли правоохоронці

Окупанти здійснили ракетний удар по населеному пункту Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, в ніч на 2 квітня окупанти завдали ракетний удар по селищу міського типу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю агропідприємства. За попередніми даними, ворог обстріляв селище із комплексу ЗРК-300. 
 
1 квітня російські військові обстріляли з РСЗВ село Кутьківка Куп‘янського району. Загинув 43-річний чоловік.
 
Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що двох людей врятували від задухи на Харківщини.
 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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