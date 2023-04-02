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02.04.2023  11:47   Рита Парфенова

Двох людей врятували від задухи на Харківщини

Від недопалка сталася пожежа с постраждалими у місті Балаклаї.

пожежа

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, о 00:15 в м. Балаклія, вул. Арсенальна, 21 сталася пожежа.

Горів матрац та дерев’яне ліжко у квартирі на площі 2 кв.м. Під час ліквідації пожежі рятувальниками були врятовані жінка, 1970 року народження та чоловік, 1982 року народження.

З діагнозом отруєння чадним газом їх доставлено в Балаклійську ЦРЛ.

Пожежу локалізували о 00:25 та ліквідували о 00:55. Причина - необережне поводження з вогнем при палінні. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 1 по 2 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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