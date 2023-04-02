02.04.2023 12:45 Василь Голосний

У Харкові відкрилась виставка "За крок до МІСЯЦЯ" (фото)

У галереї "Бузок" відкрилась виставка харківської художниці Дар’ї Хрісанфової та її учениць "За крок до МІСЯЦЯ".



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Дар’я Хрісанфова – художниця-викладачка. Викладає живопис, творчий практикум в ХНУМГ, на кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТДар’я Хрісанфова – художниця-викладачка. Викладає живопис, творчий практикум в ХНУМГ, на кафедрі образотворчого мистецтва та дизайну.

Роботи, представлені в проєкті, створені після 24 лютого 2022 року у місті Харкові, де художниця живе й працює. Будинок художниці було зруйновано влучанням російського боєприпасу в перші дні повномасштабного вторгнення.

Незважаючи на це, художниця продовжує активно творити і допомагати військовим та цивільним, повідомляє РЕДПОСТ

Катерина Мовчан, Вікторія Стаценко, Алевтина Кокорєва – студентки кафедри образотворчого мистецтва й дизайну ХНУМГ. Роботи дівчат, що представлені в проєкті, намальовані в Харкові після 24 лютого.

Художниці навчаються і живуть в рідному місті. Приймали участь в артпроєкті «Груша для Янгола», січень 2023 року, м. Харків, Артерія. Різдвяний проект для вільного міста.

Виставка триватиме до 16 квітня за адресою Сумська, 25.

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