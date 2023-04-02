02.04.2023 12:54 Рита Парфенова

У Харкові скасовані обмеження споживання електроенергії

Укренерго зняло обмеження щодо споживання електроенергії, які були запроваджені після масованої ракетної атаки ворога 9 березня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на постачальника енергії.



«Всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято», – йдеться у повідомленні.



В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.



