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02.04.2023  12:54   Рита Парфенова

У Харкові скасовані обмеження споживання електроенергії

Укренерго зняло обмеження щодо споживання електроенергії, які були запроваджені після масованої ракетної атаки ворога 9 березня.

ЛЕП

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на постачальника енергії.

«Всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято», – йдеться у повідомленні.

В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі повернули світло в ще одне деокуповане село.

Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків
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