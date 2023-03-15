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15.03.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі повернули світло в ще одне деокуповане село

Фахівці Борівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Маліївка, передає РЕДПОСТ.

Енергетики
 
Світла в селі не було з вересня 2022 року, коли під час втечі російський танк збив високовольтну опору та пошкодив місцеву трансформаторну підстанцію.
 
Територія, яку обслуговує Борівський РЕМ, знаходиться під постійними ворожими обстрілами. Незважаючи на це, енергетики продовжують героїчно виконувати свою роботу та повертають світло у домівки споживачів. 
 
Ремонтні роботи в Маліївці, де зареєстровано 77 точок обліку, вдалося виконати тільки після завершення розмінування території саперами.
 
"Було відновлено шість прольотів високовольтної лінії 10 кВ та замінено пошкоджений трансформатор", - зазначили у Борівському РЕМ.
 
Наразі усі споживачі, які живуть в Маліївці, заживлені.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмі розпочала роботу державна міграційна служба України.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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