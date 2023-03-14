14.03.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі розпочала роботу державна міграційна служба України

П’ять місяців мешканцям деокупованого Ізюму надавали адмінпослуги за допомогою мобільної станції ГУ ДМС у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську міську раду.

Повідомляється, що у відділенні державної міграційної служби України можна відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку і оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Варто зазначити, що у відділі працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, громадяни з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону:+38(095)045-2263.



