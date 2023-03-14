    
Главная Новини Харкова Суспільство В Ізюмі розпочала роботу державна міграційна служба України
14.03.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі розпочала роботу державна міграційна служба України

П’ять місяців мешканцям деокупованого Ізюму надавали адмінпослуги за допомогою мобільної станції ГУ ДМС у Харківській області.

Державна міграційна служба України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську міську раду. 
 
Повідомляється, що у відділенні державної міграційної служби України можна відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку і оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
 
Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга».
 
Варто зазначити, що у відділі працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, громадяни з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.
 
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону:+38(095)045-2263.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що  харків'янам нагадали, скільки зберігається документ у ЦНАПі та ДМС.
 

Источник:   Ізюмська міська рада
 Тэги:  харків, міграційна служба
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.03 Армія Ворог обстрілював низку селищ Харківщини вздовж лінії зіткнення 14.03 ЖКГ Харківська область отримали 17 потужних генераторів 14.03 Суспільство ХПІ став учасником Меморандуму про співпрацю для підвищення якості медицини
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 