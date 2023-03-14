14.03.2023 15:48 Дмитро Колонєй

Харків'янам нагадали, скільки зберігається документ у ЦНАПі та ДМС

Про термін зберігання документів розповіли харків'янам фахівці ЦНАПу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на харківський Центр надання адміністративних послуг термін зберігання документів у ЦНАПі наступний:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон - 1 місяць;

ID-картка - 3 місяці.

Після закінчення зазначених термінів оформлені документи передаються до терпідрозділів та відділень ДМС для подальшого зберігання.

Готові ID-картка та паспорт для виїзду за кордон зберігаються у ДМС протягом двоx років. Також можна написати заяву і продовжити термін зберігання паспортного документа до трьох років.

Але до закінчення дії воєнного стану та обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 в Україні, оформлені документи зберігатимуться у ДМС необмежений термін.



