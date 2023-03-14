14.03.2023 15:48 Дмитро Колонєй
Харків'янам нагадали, скільки зберігається документ у ЦНАПі та ДМС
Про термін зберігання документів розповіли харків'янам фахівці ЦНАПу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на харківський Центр надання адміністративних послуг термін зберігання документів у ЦНАПі наступний:
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паспорт громадянина України для виїзду за кордон - 1 місяць;
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ID-картка - 3 місяці.
Після закінчення зазначених термінів оформлені документи передаються до терпідрозділів та відділень ДМС для подальшого зберігання.
Готові ID-картка та паспорт для виїзду за кордон зберігаються у ДМС протягом двоx років. Також можна написати заяву і продовжити термін зберігання паспортного документа до трьох років.
Але до закінчення дії воєнного стану та обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 в Україні, оформлені документи зберігатимуться у ДМС необмежений термін.
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