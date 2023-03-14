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14.03.2023  15:48   Дмитро Колонєй

Харків'янам нагадали, скільки зберігається документ у ЦНАПі та ДМС

Про термін зберігання документів розповіли харків'янам фахівці ЦНАПу.

Стало відомо, скільки зберігається паспорт та ID-картка у ЦНАПі та ДМС. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на харківський Центр надання адміністративних послуг термін зберігання документів у ЦНАПі наступний:
 
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон - 1 місяць;
  • ID-картка - 3 місяці.
 
Після закінчення зазначених термінів оформлені документи передаються до терпідрозділів та відділень ДМС для подальшого зберігання.
 
Готові ID-картка та паспорт для виїзду за кордон зберігаються у ДМС протягом двоx років. Також можна написати заяву і продовжити термін зберігання паспортного документа до трьох років. 
 
Але до закінчення дії воєнного стану та обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 в Україні, оформлені документи зберігатимуться у ДМС необмежений термін.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  паспорт, цнап, харків
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