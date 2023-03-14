14.03.2023 16:02 Віталій Хінєвіч

Виконував обов’язки директора підприємства: на Харківщині виявили посібника окупантів

Перебуваючи на цій «посаді», він налагодив контакт з представниками окупаційної влади та отримав дозволи на ведення підприємницької діяльності задля власного збагачення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Як повідомив Владислав Абдула, в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області, Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який з початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і відкрито підтримував збройну агресію рф проти України.

Співробітники СБУ встановили, що 56-річний чоловік налагодив тісні робочі та ідеологічні стосунки з представниками окупаційної адміністрації. Так зловмисник незаконно обійняв посаду виконуючого обов’язки директора «Балаклійського хлібоприймального підприємства».

"Керівник" підприємства впроваджував ведення господарської діяльності у повній взаємодії з «посадовцями» країни-агресора.

Зокрема він приймав участь в нарадах окупаційної адміністрації міста Балаклія, на яких отримував вказівки щодо подальшого провадження господарської діяльності підприємства, отримував гуманітарну допомогу в якості заробітної плати працівникам підприємства.

Також звертався до начальника окупаційної міліції, щоб отримати пропуски на кожного працівника для вільного переміщення, незважаючи на комендантську годину.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.



