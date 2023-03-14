14.03.2023 13:32 Віталій Хінєвіч

СБУ на Харківщині викрила жінку, яка передавала ворогові інформацію про ЗСУ

За даними слідства, зловмисниця збирала інформацію про переміщення та місця базування Сил оборони на території Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Як повідомив Владислав Абдула, жінка коригувала ракетні удари рашистів та передавала їм дані щодо точності прильотів ракет по місцях зберігання боєприпасів ЗС України.

Встановлено, що інформаторка була завербована представниками спецслужби рф через її чоловіка, який вже декілька років проживає в рф. Таким чином ворог дистанційно залучав жінку до співпраці.

Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала позиції українських військ. Отримані дані вона надсилала через месенджери.

У подальшому розвідувальну інформацію ворог використовував для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по позиціях.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали ворожу інформаторку. У неї вилучено мобільний телефон з доказами листування з агресором.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття зловмисниці проводили співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.



