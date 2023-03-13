13.03.2023 14:02 Віталій Хінєвіч

У Харкові повідомили про підозру особам, які вчиняли збройні «нальоти»

Оперативникам Служби безпеки України вдалося зібрати беззаперечні докази, щоб оголосити усім активним учасникам знешкодженого в минулому році злочинного угруповання нові підозри за статтею 257 Кримінального кодексу України – бандитизм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Як повідомив Владислав Абдула, правоохоронці зазвичай дуже рідко застосовують на практиці цю кримінальну статтю, у тому числі й через виняткову складність доказування її головної кваліфікуючої ознаки - мети створення банди - вчинення нападів.

Співробітники СБУ встановили, що серед членів банди були особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

Організатором банди був 45-річний харків'янин, який у минулому працював в органах міліції. Він непогано знався на методах ведення оперативно-розшукової діяльності і використовував ці знання, щоб запобігти викриттю його злочинів правоохоронцями.

Зокрема, за його вказівкою члени банди вчиняли напади у військовій формі та з нашивками правоохоронних органів України, використовували під час спілкування рації, щоб унеможливити їх ідентифікацію та встановлення місцезнаходження, для конспірації називали один одного за позивними.

До кожного нападу члени банди ретельно готувалися: розробляли плани, дізнаватися про матеріальне становище жертв, встановлювали за ними спостереження, щоб вивчити їх розпорядок дня і визначити сприятливий час для нападу, ознайомлювалися з місцевістю, щоб їхні злочинні дії не були помічені сторонніми особами, а учасники банди не були викриті та затримані.

За даними слідства, під час нападів члени банди використовували вогнепальну автоматичну зброю, яка на початку війни видавалася добровольчим підрозділам для відсічі збройної агресії росії.

Наразі, за матеріалами СБУ організатору та сімом членам банди додатково повідомлено про підозру за ст. 257 Кримінального кодексу України (бандитизм). За такий злочин передбачене позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

До того ж, кожному з учасників банди раніше оголошені підозри за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та поєднаний із проникненням до житла), а окремим фігурантам ще й за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою).

Усі восьмеро підозрюваних наразі перебувають під вартою.

Документування злочинної діяльності угруповання здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань ДСР та слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, в середині вересня 2022 року СБУ знешкодила у Харкові потужне злочинне угруповання, яке під виглядом правоохоронців скоювало розбійні напади та грабували мешканців Харківщини.

Учасники банди вчиняли збройні «нальоти» на оселі громадян та «вибивали» з них гроші та інші цінні речі. Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи.



