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13.03.2023  14:14   Рита Парфенова

На Харківщині збили ворожий безпілотник з бойовим зарядом

Наші бійці збили в Чугуївському районі Харківщини ворожий БПЛА імовірно кустарного виробництва.

У Чугуївському районі військові 40 бригади збили ворожий БПЛА, який ніс заряд РПГ

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

«Вчора у Чугуївському районі наші військові 40 бригади збили ворожий БПЛА, який ніс заряд РПГ», – поввдомив він.

За словами бригадного генерала, зовнішнього вигляд апарату казав про те, що він, скоріш за все, кустарного виробництва.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 12-го та ночі 13-го березня доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.



 


Источник:   Генерал Марсель
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