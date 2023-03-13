На Харківщині збили ворожий безпілотник з бойовим зарядом

Наші бійці збили в Чугуївському районі Харківщини ворожий БПЛА імовірно кустарного виробництва.
Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
«Вчора у Чугуївському районі наші військові 40 бригади збили ворожий БПЛА, який ніс заряд РПГ», – поввдомив він.
За словами бригадного генерала, зовнішнього вигляд апарату казав про те, що він, скоріш за все, кустарного виробництва.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 12-го та ночі 13-го березня доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
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