13.03.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за минулу наділю усунули 31 аварію на водоводах

Ремонтники докладають усіх зусиль для забезпечення харків'ян безперебійним водопостачанням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 31 аварійну ситуацію на водоводах, упорядкували 58 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури і капітально відремонтували 32 водорозбірні колонки.

Щодня на об'єктах водопровідного господарства проводиться комплекс відновлювальних заходів та необхідні профілактичні роботи. Все це дозволяє утримувати ситуацію із подачею води під контролем. Зокрема, вчора бригади АВР ліквідували 6 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 11 оглядових колодязів.

Сьогодні, 13 березня, вудпрацьовується 6 пошкоджень на водопровідних мережах. Ремонтні роботи намічені у Шевченківському, Київському, Немишлянському та Холодногірському районах.

Своєю чергою спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



