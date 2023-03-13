13.03.2023 14:45 Віталій Хінєвіч
Наслідки ворожого обстрілу Куп'янського району (фото)
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 13 березня близько 5:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Гряниківка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу отримали осколкові поранення чоловік та жінка — мешканці цього села.
Протягом минулої доби російські військові вчергове атакували місто Куп'янськ: пошкоджено житлові будинки.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що ворог укріплює
свій кордон на півночі від Харкова.
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