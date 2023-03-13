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13.03.2023  09:39   Рита Парфенова

Ворог укріплює свій кордон на півночі від Харкова

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

Війна в Україні

Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородької області.

На Куп’янському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. На Харківщині вів безуспішні наступальні дії у районі селища Дворічна.

Протягом доби на Слобожанському та Куп'янському напрямках під ворожим вогнем знаходились райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Малі Проходи,
  • Красне,
  • Великий Бурлук,
  • Бологівка,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Масютівка,
  • Куп’янськ,
  • Крохмальне,
  • Піщане,
  • Чернещина.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 12-го та ночі 13-го березня доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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