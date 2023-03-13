Ворог укріплює свій кордон на півночі від Харкова

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.
Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородької області.
На Куп’янському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. На Харківщині вів безуспішні наступальні дії у районі селища Дворічна.
Протягом доби на Слобожанському та Куп'янському напрямках під ворожим вогнем знаходились райони населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 12-го та ночі 13-го березня доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
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