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13.03.2023  09:55   Рита Парфенова

На одній з ліній метрополітену Харкова зупинилися потяги

Уранці 13 березня у Харкові припинено рух потягів метрополітену на одній з ліній.


t.me/kh_metro

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал Харківського метрополітену, потяги підземки зупинили рух на одній із ліній.

«З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією Харківського метрополітену.», – йдеться у повідомленні.
 
Адміістрація метрополітену вибачається за тимчасові незручності.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами у неділю, 12 березня, почне працювати метро у Харкові. Потяги метрополітену рухатимуться зі збільшеним інтервалом часу.

 


Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харків
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