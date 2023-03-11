11.03.2023 22:12 Дмитро Колонєй
У неділю запрацює Харківський метрополітен та зміниться схема роботи автобусів
Про те, як буде тепер працювати транспорт поінфомували у харківському Департаменті інфраструктури.
У неділю запрацює Харківський метрополітен та зміниться схема роботи автобусів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, у неділю почне працювати метро у Харкові.
Інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин. Трамваї та тролейбуси поки що не курсуватимуть. З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.
З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:
-
№7 (трол.) (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - ст. м. «Армійська»);
-
№20 (ст. м. «Наукова» - лікарня швидкої допомоги);
-
№22 (ст. м. «Холодна гора» - вул. Радіотехнічна);
-
№28 (ст. м. «Імені О. С. Масельського» - вул. Краснодарська);
-
№32 (ст. м. «Захисників України» - пр. Дзюби);
-
№33 (пр. Жуковского - ст. м. «Наукова»);
-
№69 (вул. Астрономічна - ст. м. «Університет»);
-
№45 (трол) (РК «з/с Рогань» - ст. м. «Індустріальна»);
-
№57 (ст. м. «Центральний ринок» - пр. Дзюби);
-
№58 (вул. Золочівська - Новоселівка);
-
№63 (602 м/р - вул. Клочківська);
-
№67 (ст. м. «Холодна гора» - ст. м. «Центральний ринок»);
-
№68 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Колекторна);
-
№72 (пр. Слави - ст. м. «Центральний ринок»);
-
№99 (медучилище - ст. м. «Холодна гора»);
-
№112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ);
-
№170 (з/с «Основа» - вул. Наталії Ужвій);
-
№128 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Біологічна);
-
№140 (ст. м. «Центральний ринок» - вул. Беркоса);
-
№204 (вул. Наталії Ужвій - АС «Індустріальна»);
-
№206 (вул. Наталії Ужвій- АС «Героїв Праці»);
-
№208 (Велика Данилівка - АС «Героїв Праці»);
-
№222 (вул. Світла - АС «Героїв Праці»);
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№243 (ст. м. «Холодна гора» - пансіонат);
-
№260 (з/с «Основа» - ст. м. «Захисників України»);
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№272 (вул. Світла - пл. Конституції);
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№273 (ст. м. «Холодна гора» - Липовий Гай);
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№281 (вул. Краснодарська - ст. м. «Академіка Барабашова»);
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№296 (П’ятихатки - пр. Незалежності);
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№ 51 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «вул. Зубарєва»);
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№52 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «759 м/р»);
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№147 (м/р «Горизонт» - ст. м. «Проспект Гагаріна»);
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№266 ( ст. Л. Толстого - АС «Героїв Праці»);
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№24 (трол.) (602 м/р - ст. м. «Академіка Барабашова»);
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№52 (вул. Гарібальді - ст. м. «Студентська»);
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№5 (трол.) (аеропорт - ст. м. «Проспект Гагаріна»);
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№88 (пр. Перемоги - ст. м. «Наукова»);
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№221 (пр. Перемоги - ст. м. «Держпром»).
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