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11.03.2023  22:12   Дмитро Колонєй

У неділю запрацює Харківський метрополітен та зміниться схема роботи автобусів

Про те, як буде тепер працювати транспорт поінфомували у харківському Департаменті інфраструктури.


У неділю запрацює Харківський метрополітен та зміниться схема роботи автобусів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, у неділю почне працювати метро у Харкові. 
 
Інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин. Трамваї та тролейбуси поки що не курсуватимуть. З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.
 
З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути: 
 
  • №7 (трол.) (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - ст. м. «Армійська»); 
  • №20 (ст. м. «Наукова» - лікарня швидкої допомоги); 
  • №22 (ст. м. «Холодна гора» - вул. Радіотехнічна); 
  • №28 (ст. м. «Імені О. С. Масельського» - вул. Краснодарська); 
  • №32 (ст. м. «Захисників України» - пр. Дзюби); 
  • №33 (пр. Жуковского - ст. м. «Наукова»); 
  • №69 (вул. Астрономічна - ст. м. «Університет»); 
  • №45 (трол) (РК «з/с Рогань» - ст. м. «Індустріальна»); 
  • №57 (ст. м. «Центральний ринок» - пр. Дзюби); 
  • №58 (вул. Золочівська - Новоселівка); 
  • №63 (602 м/р - вул. Клочківська); 
  • №67 (ст. м. «Холодна гора» - ст. м. «Центральний ринок»); 
  • №68 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Колекторна); 
  • №72 (пр. Слави - ст. м. «Центральний ринок»); 
  • №99 (медучилище - ст. м. «Холодна гора»); 
  • №112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ); 
  • №170 (з/с «Основа» - вул. Наталії Ужвій); 
  • №128 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Біологічна); 
  • №140 (ст. м. «Центральний ринок» - вул. Беркоса); 
  • №204 (вул. Наталії Ужвій - АС «Індустріальна»); 
  • №206 (вул. Наталії Ужвій- АС «Героїв Праці»); 
  • №208 (Велика Данилівка - АС «Героїв Праці»); 
  • №222 (вул. Світла - АС «Героїв Праці»); 
  • №243 (ст. м. «Холодна гора» - пансіонат); 
  • №260 (з/с «Основа» - ст. м. «Захисників України»); 
  • №272 (вул. Світла - пл. Конституції); 
  • №273 (ст. м. «Холодна гора» - Липовий Гай); 
  • №281 (вул. Краснодарська - ст. м. «Академіка Барабашова»); 
  • №296 (П’ятихатки - пр. Незалежності); 
  • № 51 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «вул. Зубарєва»); 
  • №52 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «759 м/р»); 
  • №147 (м/р «Горизонт» - ст. м. «Проспект Гагаріна»); 
  • №266 ( ст. Л. Толстого - АС «Героїв Праці»); 
  • №24 (трол.) (602 м/р - ст. м. «Академіка Барабашова»); 
  • №52 (вул. Гарібальді - ст. м. «Студентська»); 
  • №5 (трол.) (аеропорт - ст. м. «Проспект Гагаріна»); 
  • №88 (пр. Перемоги - ст. м. «Наукова»); 
  • №221 (пр. Перемоги - ст. м. «Держпром»).
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  метро, режим работи, харків
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