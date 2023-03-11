11.03.2023 22:12 Дмитро Колонєй

У неділю запрацює Харківський метрополітен та зміниться схема роботи автобусів

Про те, як буде тепер працювати транспорт поінфомували у харківському Департаменті інфраструктури.



У неділю запрацює Харківський метрополітен та зміниться схема роботи автобусів



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент інфраструктури, у неділю почне працювати метро у Харкові.

Інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин. Трамваї та тролейбуси поки що не курсуватимуть. З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.

З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:

№7 (трол.) (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - ст. м. «Армійська»);

№20 (ст. м. «Наукова» - лікарня швидкої допомоги);

№22 (ст. м. «Холодна гора» - вул. Радіотехнічна);

№28 (ст. м. «Імені О. С. Масельського» - вул. Краснодарська);

№32 (ст. м. «Захисників України» - пр. Дзюби);

№33 (пр. Жуковского - ст. м. «Наукова»);

№69 (вул. Астрономічна - ст. м. «Університет»);

№45 (трол) (РК «з/с Рогань» - ст. м. «Індустріальна»);

№57 (ст. м. «Центральний ринок» - пр. Дзюби);

№58 (вул. Золочівська - Новоселівка);

№63 (602 м/р - вул. Клочківська);

№67 (ст. м. «Холодна гора» - ст. м. «Центральний ринок»);

№68 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Колекторна);

№72 (пр. Слави - ст. м. «Центральний ринок»);

№99 (медучилище - ст. м. «Холодна гора»);

№112 (Основ’янське озеро - ринок ХТЗ);

№170 (з/с «Основа» - вул. Наталії Ужвій);

№128 (ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Біологічна);

№140 (ст. м. «Центральний ринок» - вул. Беркоса);

№204 (вул. Наталії Ужвій - АС «Індустріальна»);

№206 (вул. Наталії Ужвій- АС «Героїв Праці»);

№208 (Велика Данилівка - АС «Героїв Праці»);

№222 (вул. Світла - АС «Героїв Праці»);

№243 (ст. м. «Холодна гора» - пансіонат);

№260 (з/с «Основа» - ст. м. «Захисників України»);

№272 (вул. Світла - пл. Конституції);

№273 (ст. м. «Холодна гора» - Липовий Гай);

№281 (вул. Краснодарська - ст. м. «Академіка Барабашова»);

№296 (П’ятихатки - пр. Незалежності);

№ 51 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «вул. Зубарєва»);

№52 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «759 м/р»);

№147 (м/р «Горизонт» - ст. м. «Проспект Гагаріна»);

№266 ( ст. Л. Толстого - АС «Героїв Праці»);

№24 (трол.) (602 м/р - ст. м. «Академіка Барабашова»);

№52 (вул. Гарібальді - ст. м. «Студентська»);

№5 (трол.) (аеропорт - ст. м. «Проспект Гагаріна»);

№88 (пр. Перемоги - ст. м. «Наукова»);

№221 (пр. Перемоги - ст. м. «Держпром»).



