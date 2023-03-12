12.03.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 12 березня

Нічний дрібний дощ вранці може посилитися. У другій половині дня він зміниться на дощ зі снігом і тільки ввечері закінчиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +7°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 8 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 736 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 79%. Температура повітря +6°...+3°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 739 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +3°...+1°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо у цей день бував дощ, то очікували і мокрого літа.

А якщо дув південний вітер, і на вулиці була капель, то літо обіцяло бути теплим

На вербі набрякли бруньки - до багатого врожаю.

Поява пролісків говорить про те, що настав час для польових робіт.



