12.03.2023 06:30

Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Спробуйте ізолюватися від людей, які вас дратують чи хоча б не піддаватися на провокації. Хороший рецепт – з головою піти у роботу.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Хтось із оточуючих спробує експлуатувати співчуття Овна! Співчутливість, як на зло, у Овна цього дня загостриться. Отже, у всіх бажаючих є шанси пограти на тонких струнах його чутливої душі. Якщо ви не хочете, піддавшись благородному пориву, відчути на своїй шиї чийсь суворий хомут, намагайтеся трохи критичніше ставитися до слізних прохань про допомогу.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець весь день проведе у своєму внутрішньому маленькому світлі. Втім, цей маленький світ буде дуже привабливий і наповнений безліччю феєричних фарб і образів. У такі дні добре буває помріяти, зайнятися якоюсь творчістю, посидіти у затишному кріслі з книжкою в руках… А ще краще – запросити в цей свій світ когось ще, щоб не було так самотньо!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

З самого ранку Близнюки ризикують із головою піти у вирішення своїх поточних питань. І зовсім не обов'язково, що ці питання будуть серйозними та важливими. Швидше навпаки, будь-яка дрібна проблема може захопити увагу Близнюків настільки, що здасться грандіозною проблемою! Якщо не хочете присвятити весь день дрібницям, постарайтеся надавати їм менше значення.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак ризикує повною мірою випробувати на собі всі принади приказки: «Полювання більше неволі». Якісь його інтереси (зовсім не обов'язково важливі) захоплять його настільки, що він забуде про все інше. Отже, вихід дня залежить виключно від того, чим конкретно захопиться Рак. Великий шанс витратити день на цілковиту нісенітницю, але якщо Рак займеться чимось корисним, то здатний досягти чудових результатів!

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева виникне непереборна спокуса пошкодувати себе. І не має значення, якщо серйозних приводів для цього немає. Леву досить навіть маленької образи для того, щоб вона в душі виросла в грандіозну образу. Піддавшись цьому пориву, Лев ризикує весь день провести у похмурому настрої. Ні, пошкодувати себе, звичайно, іноді буває приємно, але не настільки ж!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві саме час зайнятися справами, що накопичилися: її працездатність і активність будуть на висоті! Думки цього дня працюватимуть швидше і краще, ніж звичайно, до того ж Діва відчує підвищену здатність до концентрації уваги. У такому стані вона здатна вирішити багато завдань. А от на оточуючих краще звертати менше уваги. У них свої справи та інтереси, у Діви – свої.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам легше звичайного будуть даватися справи, що вимагають копіткої уваги та терпіння. Все, що стосується навчання, складання звітів, планів, графіків тощо. обіцяє радувати вас своїми результатами. А ось в емоціях все буде не так безхмарно. Цей день так само мало підходить для романтики, як бухгалтерський звіт для освідчення в коханні! На жаль, Терезам грунтовно заважатиме дратівливість, що загострилася. Не дайте цьому почуттю зіпсувати вам день.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може відчувати дивне бажання продемонструвати оточуючим свою ображену гідність. І неважливо, чи є у Скорпіона реальні приводи для образ, все одно думки про те, що його таланти залишилися недооціненими, щоразу псуватимуть Скорпіону настрій. Звичайно, пошкодувати себе іноді буває приємно, але все-таки постарайтеся не перегинати ціпок. Насправді все зовсім не так уже й погано!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю весь вільний час краще провести вдома. А ще краще – побути одному чи у колі найближчих людей. Інакше, у Стрільця раз у раз можуть виникати прикрі непорозуміння, провокуючи безліч образ і прикростей. А ось домашні справи або гарна книга у вільний час відвернуть його і створять сприятливе тло.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Необережна поведінка Козерога може стати джерелом безлічі образ і конфліктів. Насамперед, причиною цього може бути зайва балакучість або недоречне почуття гумору, що прокинулося біля Козерога. Якщо сварки з оточуючими не входять до його поточних планів (а ці сварки можуть виявитися затяжними та глибокими), Козерогу доведеться стежити за своїми словами. Ну і звичайно пам'ятати про те, що чужі секрети потрібно зберігати.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Думки Водолія часто обертатимуться навколо грошей та фінансового благополуччя, аж до того, що він ризикує зациклитися на цій темі. Щоб зайвий раз не засмучуватися, постарайтеся якнайменше акцентуватися на негативних моментах. Навіть якщо грошей у Водолія справді небагато, не треба забувати, що багато їх взагалі ніколи не буває. Хоч би скільки їх було, все одно на щось та й не вистачить. Тож чи варто засмучуватися?

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ось вже що не хвилюватиме Риб ну анітрохи, то це чужа думка! Риби будуть настільки занурені у свої власні плани, що помітити чиїсь заперечення просто не зможуть. А даремно: іноді і від оточуючих можна почути корисну підказку. І взагалі для Риб краще не вступати в суперечки: образ буде багато, а користь нуль.



