12.03.2023 07:30 Рита Парфенова

12 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури.







Цього дня було встановлено за ініціативою неурядових організацій «Репортери без кордонів» та «Міжнародна амністія».



У 2008 році генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Жан-Франсуа Жульяр та виконавчий директор «Міжнародної амністії» Ларрі Кокс надіслали листа керівникам компаній Google, Yahoo! та Microsoft Corporation з проханням про сприяння встановленню цього міжнародного дня.



Спочатку він звався Міжнародний день свободи вираження онлайн. Ця щорічна подія спрямована на боротьбу за доступний всім єдиний Інтернет без обмежень.



За підтримки Google організація «Репортери без кордонів» у 2010 році заснувала щорічну премію «Нетизен» (слово netizen утворене від слів net і citizen — «мережа» та «громадянин», російською мовою його зазвичай перекладають як «сітянин»). Ця премія присуджується блогерам, інтернет-журналістам або кібер-дисидентам за внесок у розвиток свободи слова в Інтернеті.



Вручення премії відбувається щорічно 12 березня. Першу щорічну премію здобули активістки руху за права жінок в Ірані за сайт «Change for Equality». У 2011 році премію було присуджено туніському колективному блогу Nawaat.org за висвітлення революції в Тунісі, а в 2012 році — сирійським цивільним журналістам та активістам.

Прикмети дня

12 березня відзначається день Прокопа. Починаючи з 12 березня і доти, поки дороги дещо не підсохнуть, намагалися не вирушати в далекі поїздки без особливої потреби.



Що стосується мисливців, то вони на Прокопа не сиділи вдома, оскільки в цей час дуже добре ловилася дичина, можна було зловити зайця.

Також цього дня

У 1613 народився Андре Ленотр, французький архітектор, видатний планувальник парків. Головною роботою творця королівських парків у Сен-Жермен, Фонтенбло, Шантійї, Сен-Клу, Тюїльрі стало планування ансамблю Версаля з величезним парком. Під час роботи в Англії він склав проекти Сент-Джемського та Грінвічського парків. Характерною рисою робіт Ленотра є далекі перспективи, прямі алеї. Своєю красою йому завдячують і Єлисейські поля у столиці Франції.



1685 – народився Джордж Берклі, англійський філософ, представник суб'єктивного ідеалізму, єпископ у Клойні (Ірландія), засновник сучасного реалізму.



1831 – народився Клемент Студебекер, американський промисловець, фундатор знаменитої сімейної фірми. Починаючи як коваль і власник майстерні з ремонту фургонів, він невдовзі разом із чотирма братами створив компанію з виробництва фургонів, якими постачав фермерів, що рухалися на Захід поселенців, а під час Громадянської війни отримав великий урядовий контракт. За свою історію компанія виготовила понад 750 тисяч фургонів. У 1897 році Студебекер почали виробляти автомобілі. Радянським людям добре відомі армійські вантажні автомобілі, які постачалися в країну в роки війни за умовами лендлізу.



1839 - на прем'єрі балету Жана Шнейцхоффера "Сільфіда" вперше використано плаття під назвою "пачка" - з пишною багатошаровою спідницею.



1911 – доктор Флетчер із Рокфеллерівського інституту відкрив причини дитячого церебрального паралічу.



1914 – народилася Лідія Компанієць, українська поетеса та сценаристка.



1917 – народився Вернер Клемке, німецький художник, майстер книжкової та журнальної графіки. Відомий ілюстраціями до казок братів Грімм, творів В. В. Маяковського та ін.



1923 - Лі Де Форест "закрив" епоху німого кіно. Форест продемонстрував «фонофільм», чим, слід визнати, чимало здивував тодішніх кіноманів. Ще б! Адже тепер на чорно-білому екрані не лише кривлялися, а ще й розмовляли.



1924 – польський військовий міністр генерал Владислав Сікорський заборонив службовцям у міністерстві жінкам носити шовкові панчохи та «іншу дамську дрібень».



1933 – президент Німеччини Гінденбург заборонив республіканський прапор і наказав вивішувати пліч-о-пліч імперський і нацистський прапори.



1940 – підписано договір про завершення 105-денної «незнаменитої» радянсько-фінської війни, що почалася 30 листопада 1939 року. Згідно з цим документом, кордон між СРСР і Фінляндією зрушувався на 150 кілометрів углиб останнього, а Карельський перешийок разом з Виборгом, відповідно, відходив до Радянського Союзу.



1946 – народилася Лайза Мінеллі, американська актриса, співачка, володарка "Оскара" ("Кабаре", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Поліцейський за наймом").



1949 - народився Роб Коен, американський продюсер, режисер і сценарист.



1968 – народився Аарон Екхарт, американський актор («Темний лицар», «Кривавий четвер», «Ерін Брокович», «Смак життя», «Тут курять»).



1969 – Пол Маккартні одружився з Ліндою Істман. А Джордж та Патті Харрісони були затримані за зберігання наркотиків. Зважаючи на все, весільна вечірка вдалася...



1974 - автоматична станція "Марс-6" приземлилася на поверхню "червоної планети", вперше передавши на Землю дані про параметри марсіанської атмосфери.



1979 – народився Піт Доерті, англійський музикант та поет, учасник різних інді та панк-колективів. Відомий численними порушеннями закону, спричиненими наркотичною та алкогольною залежністю.



2011 – на японській АЕС «Фукусіма-1», яка постраждала внаслідок землетрусу, стався вибух. Рівень радіації біля станції перевищив норму у 20 разів.

Іменини відзначають:

Арсен, Артем, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій.



