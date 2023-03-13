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13.03.2023  15:00   

Харківські фахівці відновлюють постраждалий будинок

Про хід відновлення харківської будівли поінформували у АТ «Житлобуд-2».

Відновлюють постраждалий будинок харківські фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі тривають роботи з реновації житлового будинку на вул. Великій Панасівській.

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Спеціалісти товариства наразі:

  • відновлюють систему опалення
  • ремонтують під’їзд, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів.

Відновлюють постраждалий будинок харківські фахівці

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за минулу наділю усунули 31 аварію на водоводах.

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Тэги:  ремонт, будинок, харків
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