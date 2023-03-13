13.03.2023 15:00

Харківські фахівці відновлюють постраждалий будинок

Про хід відновлення харківської будівли поінформували у АТ «Житлобуд-2».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі тривають роботи з реновації житлового будинку на вул. Великій Панасівській.

Читайте також: Харків'ян закликають зменшити споживання електроенергії

Спеціалісти товариства наразі:

відновлюють систему опалення

ремонтують під’їзд, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за минулу наділю усунули 31 аварію на водоводах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



