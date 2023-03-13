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13.03.2023  12:53   Рита Парфенова

Працівники тепломереж повертаються до нормального режиму роботи

Після восьмого запуску запуску системи опалення з початку сезону Харківські теплові мережі увійшли у нормальний режим роботи.

Працівники КП «Харківські теплові мережі»

Про це передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «ХТМ».

Після масованого ракетного удару 9 березня за минули вихідні комунальники оперативно усунули 58 дефектів на  мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. За тиждень - 87.  

Зараз працівники тепломереж виконують роботи по розповітренню окремих стояків та будинків, шукають та локалізують дефекти, які виникли через позаштатний режим роботи системи, відсутність та перепади напруги в електромережі.  

На 7 годину ранку зовнішня температура повітря становила 2 градуси нижче нуля. Всі джерела теплопостачання в роботі. Гідравлічний та температурний режим витримується згідно нормам.

Особливу увагу харківські теплоенергетики приділяють пошуку дефектів та закриттю заявок громадян, які надходять до служби 15-62 та колцентру. За вихідні було закрито 274 заявки по центральному опаленню та 158 по гарячому водопостачанню.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові можливі погодинні відключення світла.

Источник:   КП «ХТМ»
 Тэги:  опалення, хтм, харків
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