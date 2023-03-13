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13.03.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили колаборантів

Слідчі та дізнавачі поліції області продовжують викривати зрадників України та пристосуванців.

колаборант
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Сергій Болвінов розповів про трьох колаборантів, які співпрацювали з окупантами:
 
  • Андрій, 32 роки. В місті Валки переконував двох чоловіків, що під керівництвом РФ рівень життя українців покращиться, знизиться рівень безробіття та піднімуться зарплати. Ч. 1 ст. 111-1. Карається позбавленням права обіймати певні посади до 15 років. 
  • Віталій, 52 роки, у  липні, під час окупації, добровільно став інженером з охорони праці в ДП «Вовчанське лісове господарство». Працював з партією «Единая Россия» - передавав працівникам лісгоспу «гуманітарну» допомогу від них. Ч. 2 ст. 111-1. Карається позбавленням права обіймати певні посади до 15 років з конфіскацією майна. 
  • Надія, 62 роки. Надія - депутат Шевченківської селищної ради. У червні 2022 року погодилась співпрацювати з окупантами та добровільно стала «и.о. помощника начальника управления» в смт Шевченкове.  Ч. 2 ст. 111-1. Карається позбавленням права обіймати певні посади до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка забруднювала землю хімічними речовинами.


Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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