13.03.2023 13:25 Віталій Хінєвіч
У Харківській області викрили колаборантів
Слідчі та дізнавачі поліції області продовжують викривати зрадників України та пристосуванців.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ
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Сергій Болвінов розповів про трьох колаборантів, які співпрацювали з окупантами:
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Андрій, 32 роки. В місті Валки переконував двох чоловіків, що під керівництвом РФ рівень життя українців покращиться, знизиться рівень безробіття та піднімуться зарплати. Ч. 1 ст. 111-1. Карається позбавленням права обіймати певні посади до 15 років.
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Віталій, 52 роки, у липні, під час окупації, добровільно став інженером з охорони праці в ДП «Вовчанське лісове господарство». Працював з партією «Единая Россия» - передавав працівникам лісгоспу «гуманітарну» допомогу від них. Ч. 2 ст. 111-1. Карається позбавленням права обіймати певні посади до 15 років з конфіскацією майна.
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Надія, 62 роки. Надія - депутат Шевченківської селищної ради. У червні 2022 року погодилась співпрацювати з окупантами та добровільно стала «и.о. помощника начальника управления» в смт Шевченкове. Ч. 2 ст. 111-1. Карається позбавленням права обіймати певні посади до 15 років з конфіскацією майна.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінка забруднювала землю хімічними речовинами.
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