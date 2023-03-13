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13.03.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка забруднювала землю хімічними речовинами

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка отримала земельну ділянку площею 2 га для ведення особистого селянського господарства біля села Логачівка Харківського району.

правопорушниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Правоохоронці повідомили, що за призначенням обвинувачена землю не використовувала. Вона розмістила там відходи та речовини, шкідливі для довкілля. Це призвело до перевищення гранично допустимої концентрації в ґрунті забруднюючих речовин. Серед них-амоній та нітрати.
 
Незаконні дії обвинуваченої спричинили зниження родючості земель зазначеної земельної ділянки та порушення структури ґрунту. 
 
Внаслідок безвідповідальності жінки державі завдано матеріальну шкоду на суму майже 130 тисяч гривень.  
 
Справу за частиною 1 статті 239, частиною 1 статті 254 Кримінального кодекса України розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водія з фальшивими документами спіймали на порушенні ПДР.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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