13.03.2023 10:47 Рита Парфенова

У Харкові водія з фальшивими документами спіймали на порушенні ПДР

Патрульні Харкова виявили у водія свідоцтво про реєстрацію з ознаками підробки





Як повідомили РЕДПОСТ у прес-службі Патрульної поліції, вдень 12 березня правоохоронці зупинили за порушення ПДР легковий автомобіль Volkswagen.



Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Після чого поліцейські перевірили авто через наявні бази даних, й превірка підтвердила, що свідоцтво про реєстрацію є недійсним.



Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.



Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Ахієзерів у Харкові водій надав патрульним посвідчення, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та недрукарський тип нанесення шрифтів.



