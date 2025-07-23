Харків’янин підробив медичний документ, щоб отримати інвалідність

47-річний житель Харкова виготовив фальшиву медичну виписку, аби незаконно оформити групу інвалідності.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські повідомили про підозру місцевому жителю, який підробив медичний документ з метою отримання інвалідності.
Правоохоронці встановили, що 47-річний чоловік самостійно виготовив виписку з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого на власне ім’я. Цей фальшивий документ він планував використати для отримання групи інвалідності.
Протиправні дії викрили працівники Харківського районного управління поліції № 3. За фактом підроблення документа дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
На сьогодні чоловікові офіційно повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.
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