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23.07.2025  12:35   Рита Парфенова

Харків’янин підробив медичний документ, щоб отримати інвалідність

47-річний житель Харкова виготовив фальшиву медичну виписку, аби незаконно оформити групу інвалідності.

– поліція повідомила про підозру

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські повідомили про підозру місцевому жителю, який підробив медичний документ з метою отримання інвалідності.

Правоохоронці встановили, що 47-річний чоловік самостійно виготовив виписку з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого на власне ім’я. Цей фальшивий документ він планував використати для отримання групи інвалідності.

Протиправні дії викрили працівники Харківського районного управління поліції № 3. За фактом підроблення документа дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

На сьогодні чоловікові офіційно повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харкова задокументували факт домашнього насильства в Немишлянському районі.

Тэги:  підозра, підробка, харків
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