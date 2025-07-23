    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловік погрожував колишній співмешканці в присутності дитини
23.07.2025  11:36   Рита Парфенова

У Харкові чоловік погрожував колишній співмешканці в присутності дитини

У Немишлянському районі Харкова чоловік у стані алкогольного сп’яніння лаявся та погрожував жінці, з якою раніше проживав. Поліція втрутилася, оформила адміністративний протокол і винесла заборонний припис.

У Харкові чоловік погрожував жінці в присутності дитини

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харкова задокументували факт домашнього насильства в Немишлянському районі. Інцидент стався у квартирі на вулиці Станіслава Партали, куди надійшов виклик через агресивну поведінку чоловіка.

Правоохоронці виявили в помешканні 37-річного чоловіка, 40-річну жінку та їхню трирічну дитину. Заявниця повідомила, що колишній співмешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, нецензурно висловлювався та погрожував їй фізичною розправою.

Працівники поліції склали адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та винесли щодо чоловіка терміновий заборонний припис. Також співробітники сектору протидії домашньому насильству провели профілактичну бесіду з усіма членами родини та попередили про кримінальну відповідальність у разі повторення подібних дій.

Поліція Харківщини закликає громадян не замовчувати випадки насильства – у разі загрози слід негайно звертатися за номером 102.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав про харківского п'яного дебошира, який кидався в бійку та виганяв старенького батька.
Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.07 Надзвичайні події Харківський хлопчик втік від матері, яка його била 16.07 Надзвичайні події У Харкові чоловік постійно вчиняв домашнє насильство 02.07 Надзвичайні події Чоловіку оголосили підозру за систематичне домашнє насильство над співмешканкою у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 