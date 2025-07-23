23.07.2025 11:36 Рита Парфенова

У Харкові чоловік погрожував колишній співмешканці в присутності дитини

У Немишлянському районі Харкова чоловік у стані алкогольного сп’яніння лаявся та погрожував жінці, з якою раніше проживав. Поліція втрутилася, оформила адміністративний протокол і винесла заборонний припис.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харкова задокументували факт домашнього насильства в Немишлянському районі. Інцидент стався у квартирі на вулиці Станіслава Партали, куди надійшов виклик через агресивну поведінку чоловіка.

Правоохоронці виявили в помешканні 37-річного чоловіка, 40-річну жінку та їхню трирічну дитину. Заявниця повідомила, що колишній співмешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, нецензурно висловлювався та погрожував їй фізичною розправою.

Працівники поліції склали адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та винесли щодо чоловіка терміновий заборонний припис. Також співробітники сектору протидії домашньому насильству провели профілактичну бесіду з усіма членами родини та попередили про кримінальну відповідальність у разі повторення подібних дій.

Поліція Харківщини закликає громадян не замовчувати випадки насильства – у разі загрози слід негайно звертатися за номером 102.

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