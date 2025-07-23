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23.07.2025  11:10   Рита Парфенова

Поліція задокументувала воєнні злочини та закликає мешканців небезпечних районів евакуюватися.

Російські війська вдарили по Ізюмському та Куп’янському районах Харківщини, застосувавши дрони та ракети. Унаслідок атак постраждали п’ятеро цивільних, зруйновано об’єкти інфраструктури.

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Упродовж минулої доби російська армія завдала ударів по Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області. Проти мирного населення окупанти застосували ударні дрони типу «Герань» та FPV, а також ракетне озброєння.

У ніч на 22 липня по місту Ізюм завдали кілька ударів БпЛА. Пошкоджена складська будівля. Постраждали дві жінки – 38 та 51 року.

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

У Куп’янську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення дістали 50-річна жінка та 56-річний чоловік.

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок атаки БпЛА на території місцевого ринку виникла масштабна пожежа. Зайнялися торговельні павільйони, також пошкоджено будівлю пошти. У постраждалої жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Поліцейські Харківщини задокументували наслідки обстрілів – 22 липня було проведено 14 оглядів місць подій. В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено 11 кримінальних проваджень, що стосуються воєнних злочинів.

З початку повномасштабної війни на території Харківської області вже зафіксовано 25 677 воєнних злочинів, скоєних російською федерацією.

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Також поліція нагадує: триває евакуація з районів, де регулярно відбуваються обстріли та оголошено обов’язкове вивезення людей. Усіх охочих виїхати закликають звертатися за телефоном 102.

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Раніше РЕДПОСТ  писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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