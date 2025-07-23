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23.07.2025  10:43   Рита Парфенова

101-річчя героя: у Немишлянському районі Харкова привітали ветерана Другої світової

У Харкові відзначив 101-й день народження Володимир Грінченко – ветеран, учасник визволення України та Чехословаччини, нагороджений медаллю «За відвагу».

У Харкові 101-річний ветеран Другої світової відзначив день народження

22 липня свій 101-й день народження відзначив мешканець Немишлянського району Харкова – Володимир Якович Грінченко. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Ювіляр народився у селі Вільхівка на Харківщині. У роки Другої світової війни він брав участь у бойових діях, зокрема у визволенні території України та Чехословаччини. За проявлену мужність був нагороджений медаллю «За відвагу».

Після війни Володимир Якович повернувся до Харкова. Тут він став депутатом районної ради та працював художником. Разом із дружиною виховав сина, нині має онуку та правнуків.

З нагоди поважного ювілею до оселі ветерана завітали представники районної адміністрації, управління соціального захисту населення та громадської організації «Організація ветеранів України Немишлянського району міста Харкова». Вони привітали його з днем народження та побажали міцного здоров’я, натхнення і довголіття.

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Тэги:  день народження, харків
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