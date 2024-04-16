День народження дитячого театру відначили у Харкові (фото)

Нещодавно Зразковому художньому колективу театру - студії " Дитячий квартал" Плацу дитячої та юнацької творчості "ІСТОК" Харківської міської ради під керівництвом Валової Олени Василівни та Рабченко Надії Павлівни виповнилося 19 років.
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День ідеально підходить для самостійних проектів та ситуацій, коли потрібно діяти рішуче та чітко, не втрачаючи часу на зайві церемонії.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
Сьогодні відзначається свято, назва якого спочатку викликає асоціацію на тему вокальних здібностей людини.
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