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16.04.2024  17:47   

День народження дитячого театру відначили у Харкові (фото)

Нещодавно Зразковому художньому колективу театру - студії " Дитячий квартал" Плацу дитячої та юнацької творчості "ІСТОК" Харківської міської ради під керівництвом Валової Олени Василівни та Рабченко Надії Павлівни виповнилося 19 років.

Харків, театр
Фото: РЕДПОСТ

До цієї дати у безпечному місці у гуртку пройшло свято для вихованців " Віват, Театр!", на якому юні актори не тільки показали свою майстерність, а й отримали чудові нагороди.


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Тэги:  харків, театр, день народження, істок
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