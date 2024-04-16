16.04.2024 19:16

Представники Харківщини стали переможцями та призерами чемпіонату Європи з боксу

Боксери Харківщини здобули нагороди на континентальній першісті в Хорватії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , боксери Харківщини успішно виступили на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді та жінок-молоді, який відбувся з 2 по 14 квітня 2024 року в Хорватії.

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Участь у змаганнях взяли 330 спортсменів з 33 країн, а за їх підсумками збірна України здобула 8 золотих, 8 срібних, 6 бронзових медалей та посіла перше загальнокомандне місце.

Вагомий внесок у загальну перемогу зробили боксери Харківської області, які вибороли 2 золоті та 2 срібні медалі. На чемпіонаті Україну та Харківщину представляли чотири спортсмени та усі четверо дійшли до фіналу змагань.

У ваговій категорії до 51 кг чемпіоном Європи серед молоді став Максим Зіменко. У фіналі він переміг суперника з Вірменії. Також Максима було визнано кращим боксером чемпіонату Європи.

Микола Лактіонов став чемпіоном Європи у вазі до 86 кг, здолавши у фіналі, достроково, в першому раунді боксера з Болгарії.

Крім того Микола Лактіонов та Максим Зіменко виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу.

Другі місця зайняли Олександр Звєрєв (у ваговій категорії до 48 кг зазнав порази від суперника з Азербайджану) та Богдан Челдик (у вазі до 60 кг програв «золото» болгарину).