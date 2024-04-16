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16.04.2024  20:00   

Комунальники Харкова здали донорську кров та плазму

У Харкові працівники кормунального підприємства знову долучилися до донорської ініціативи.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники КП «Харківжитлобуд» здали кров, щоб підтримати військових и цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Також робітники підприємства стали донорами плазми крові.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники стали донорами крові для потреб ЗСУ.
 
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