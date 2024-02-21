21.02.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники стали донорами крові для потреб ЗСУ (фото)

Співробітники спецкомунального підприємства «Харківзеленбуд» стали донорами крові, яка необхідна захисникам та захисницям України, передає РЕДПОСТ .



РЕДПОСТ

Деякі співробітники комунального підприємства стають донорами вже далеко не вперше. Є ті, хто вже здавав кров чотири або дев'ять разів. Є й ті, хто приєднався до донорів вперше.

В самому ж Харківському обласному центрі служби крові зазначають, що дефіциту біологічного матеріалу як такого немає.

Але, щоб ситуація у банку крові, була весь час належною, заготівля компонентів крові не може зупинятися ні на день.

Варто зазначити, що всі бажаючі харків'яни можуть стати донорами крові. Для цього філія центру служби крові в ТЦ «Нікольський» працює тричі на тиждень - у вівторок, четвер та суботу.

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