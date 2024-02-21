    
Главная Фото Суспільство Харківські комунальники стали донорами крові для потреб ЗСУ (фото)
21.02.2024  15:40   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники стали донорами крові для потреб ЗСУ (фото)

Співробітники спецкомунального підприємства «Харківзеленбуд» стали донорами крові, яка необхідна захисникам та захисницям України, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
Деякі співробітники комунального підприємства стають донорами вже далеко не вперше. Є ті, хто вже здавав кров чотири або дев'ять разів. Є й ті, хто приєднався до донорів вперше.
 
В самому ж Харківському обласному центрі служби крові зазначають, що дефіциту біологічного матеріалу як такого немає. 
 
Але, щоб ситуація у банку крові, була весь час належною, заготівля компонентів крові не може зупинятися ні на день.
 
Варто зазначити, що всі бажаючі харків'яни можуть стати донорами крові. Для цього філія центру служби крові в ТЦ «Нікольський» працює тричі на тиждень -  у вівторок, четвер та суботу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у МОЗ нагадали, як стати донором крові.
 
 
 

Фотогалерея

Тэги:  харків, донорство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 ЖКГ У Новобаварському районі Харкова оновлюють магістраль 21.02 Суспільство Жителів Харківської області попередили про несприятливі погодні умови 21.02 ЖКГ Комунальники зробили більш комфортним проїзд вулицями та проспектами Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 