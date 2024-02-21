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21.02.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Комунальники зробили більш комфортним проїзд вулицями та проспектами Харкова

Де саме працювали бригади ремонтників розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  Бригади КП «Шляхрембуд» за попередню добу
 
  • вивезли 48 куб. м ТПВ і змету,
  • використали 125 куб. м піщано-сольової суміші та 328 т солі.  
  • відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Кузнечній, Чугуївській, проспектах Гагаріна та Героїв Харкова. 
 
21 лютого 2024 року, на дорогах Харкова працюють 155 робітників і 94 одиниці спецтехніки підприємства.
 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з початку лютого фахівці КСП «Харківміськліфт» опрацювали понад 2,5 тис. звернень харків’ян щодо роботи ліфтів та стану внутрішньобудинкових електромереж.

 

Тэги:  ремонт, дороги, харків
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