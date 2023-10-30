    
Главная Новини Харкова Медицина У Харкові освітяни здали кров для українских захисників
30.10.2023  20:00   Дмитро Колонєй

У Харкові освітяни здали кров для українских захисників

Вчителі та батьки учнів долучилися у Харкові до благодійної акції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськради, освітяни та батьки учнів з Холодногірського району долучилися до благодійної донорської акції зі здавання крові. Вони вже не перший раз бюеруть участь у заході.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, донорство, харків, кров, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Медицина В Україні розпочато реалізацію проєкту «Діти війни» 20.10 Суспільство Жителі "гарячих точок" можуть подати заявку на продуктові набори 13.10 Суспільство Програма «єВідновлення»: харків’янам виплатили більше 109 млн грн на ремонт житла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 