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30.10.2023  19:17   Дмитро Колонєй

Ворог на Харківщині намагався штурмувати позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини Стрілеча та Строївка.
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  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали  селища Хаврківщини: Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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