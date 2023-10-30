Авіаційні удари по селах та спроби наступу ворога на Харківщині: про події доби розповіли у Генштабі ЗСУ

Понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей опинилися під артилерійським вогнем противника.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 жовтня 2023 року.
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День загострить реакцію, що може обернутися великою кількістю суперечок і конфліктів. Зате саме сьогодні вам буде легше зізнатися у своїх прихованих почуттях або сказати людині у вічі те, що ви про неї думаєте.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
30 жовтня у світі відзначають день ортопедичних медсестер і медбратів. В Україні - День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.
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