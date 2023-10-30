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30.10.2023  08:07   Рита Парфенова

Авіаційні удари по селах та спроби наступу ворога на Харківщині: про події доби розповіли у Генштабі ЗСУ

Понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей опинилися під артилерійським вогнем противника.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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