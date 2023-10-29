29.10.2023 19:55 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Синьківки та Новоосинового Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Синьківки та Новоосинового Харківської області.

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Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.