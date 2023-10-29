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29.10.2023  21:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться фотовиставка присвячена найскладнішій зимі в історії незалежної України

У Центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» відкривається фотовиставка «Сміливі нести світло» про найскладнішу зиму в історії незалежної України, передає РЕДПОСТ .

 
Минула зима стала одним з найважчих випробувань за всю історію незалежної України. Як жили українці під час масових відключень світла, налагоджували побут, продовжували працювати й допомагати один одному — розповідають у своїх роботах українські фотографи Саша Маслов, Сергій Коровайний, Євген Малолєтка, Поліна Полікарпова, Мстислав Чернов та багато інших.
 
Фотографії найважчої зими з майже усіх регіонів України також зібрані в однойменну книгу, яка буде представлена на виставці і стане ще одним документом війни, що незабаром побачить весь світ.
 
Відвідати виставку в Центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» можна з 5 по 19 листопада. Час роботи: з 12:00 по 19:00 (вівторок – неділя), вхід вільний.
 
Організатори проєкту: група ДТЕК та Port of Culture, за підтримки партнерів Ist Publishing, Ukrainian Association of Professional Photographers, Національного музею Тараса Шевченка та центра сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр».
 
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Источник:   YermilovCentre
 Тэги:  харків, фотовиставка
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