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21.04.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде презентація фотовиставки, присвячена дружинам загиблих Героїв

Фотовиставка «Наодинці» відбудеться наприкінці квітня в інформаційно-виставковому центрі «Бузок».

фотовиставка Наодинці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на організаторів заходу.
 
Ініціатором створення фотопроєкту є платформа пам'яті Меморіал. Команда проєкту збирає дані про вбитих у війні цивільних і військових та робить усе, щоб зберегти пам'ять про кожну людину, чиє життя відібрали російські військові.
 
Авторка фотопроєкту: Катерина Москалюк – журналістка та документальна фотографка. До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну працювала з вразливими темами. Тепер документує наслідки війни.
 
"Мій фотопроєкт розповідає історії п’яти жінок із різних міст України, чиї чоловіки-військові загинули на війні. Це історії про кохання та втрату, про ніжність та біль.
 
Жінки розповідали про улюблені місця, де любили проводити час з чоловіком, показували речі, які нагадують їм про коханих та про те, як намагаються жити далі. Мій фотопроект про жінок, чиї чоловіки вибрали не своє, а наше з вами життя", – каже Катерина.
 
Роботи Катерини були опубліковані в багатьох виданнях, також вони були представлені на міжнародних виставках в Україні, США, Великобританії, Данії, Японії, Гонконзі, Кіпрі, Вірменії та інших.
 
Офіційне відкриття фотовиставки відбудеться 26 квітня о 16:00 за участі організаторів, вхід вільний за адресою: вулиця Сумська, 25. Саму ж фотовиставку «Наодинці» буде відкрито до 30 квітня.
 
Варто відзначити, що кожен може розповісти про цивільну жертву або загиблого військового.
 

Источник:   Платформа пам'яті Меморіал
 Тэги:  харків, фотовиставка
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