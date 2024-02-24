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24.02.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові проводять онлайн-фотовиставку «Університети Харкова під час війни»

Це проєкт, який складається з 30-ти світлин фотокореспондентів Сергія Козлова, Василя Голосного, на яких зображені пошкодження вишів міста внаслідок російських атак, передає РЕДПОСТ .

 
Як зазначають організатори заходу, унаслідок постійних ворожих обстрілів міста й області страждають цивільні обʼєкти: житлові будинки, музеї, парки та, зазвичай, заклади освіти.
 
За два роки російської агресії тих чи тих пошкоджень зазнав чи не кожен виш у місті. Зазвичай, спільними зусиллями керівництва вишів, органів місцевого самоврядування та держави руйнування, за можливості, відновлюють. Але значна частина закладів вищої освіти мають дуже довгу історію і розташовані в будівлях, які є історичними памʼятками. У цьому разі говорять не лише про матеріальні, фізичні збитки. Це культурна трагедія Харківщини.
 
«Незважаючи на постійні обстріли, жоден із вишів не припинив своєї роботи. Навчання відбувається як дистанційно, так і офлайн. Для цього виші впровадили всі потрібні заходи безпеки.
Спілка ректорів Харківської області ухвалила рішення нагадати про те, що майже щодня росія завдає нових терористичних актів, максимально обстрілюючи цивільну інфраструктуру заклади освіти та науки. Ця ініціатива - наш спосіб нагадати про щоденні воєнні злочини агресора.
 
В експозиції презентовано фото харківських фотокореспондентів Сергія Козлова та Василя Голосного»,- йдеться у повідомленні.
 
Відвідати онлайн-фотовиставку можливо, перейшовши за посиланням
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські фотографи представили виставку «ЛЮТИЙ LIFE. ПАРАЛЕЛІ».
 
Тэги:  харків, фотовиставка
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