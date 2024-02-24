24.02.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

НБУ ввів в обіг пам'ятну банкноту "Єдність рятує світ"

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" – присвята єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

Це друга пам’ятна банкнота , яку Національний банк випускає з початку повномасштабного вторгнення рф. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень вводиться в обіг 23 лютого 2024 року.

На її лицьовому боці в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу. У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України.

Розміщені між судинами-маршрутами стилізовані серця символізують жертовність і співчуття. У верхній частині у центрі розміщено водяний знак. Праворуч від поля водяного знака розміщено наскрізний елемент – стилізований шеврон Збройних Сил України та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором.

Ліворуч від поля водяного знака розміщено напис УКРАЇНА та зображення малого Державного Герба України. Під полем водяного знака з обох боків розміщено стилізовану композицію із заповнених та контурних квадратів (центральні квадрати – із позначенням номіналу пам’ятної банкноти), напівпрозорої смуги, що наповнена абрисами логотипа Національного банку України.

Цифрове позначення номіналу розміщено горизонтально в нижній правій частині пам’ятної банкноти. Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти – символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба – символу української держави.

У верхній частині пам’ятної банкноти розміщено стилізоване зображення цифрового позначення номіналу, утворене захисною сіткою. Напис П’ЯТДЕСЯТ/ГРИВЕНЬ розташовано вертикально у верхній правій частині банкноти та горизонтально в центральній нижній частині. Цифрове позначення номіналу 50 розміщено горизонтально у верхній правій частині банкноти та вертикально (разом з графічним позначенням гривні) у лівій нижній частині пам’ятної банкноти. У верхній частині по центру пам’ятної банкноти розташовано напис ЄДНІСТЬ – СИЛА! У нижній частині пам’ятної банкноти розміщено рік її випуску – 2024.

Створили дизайн пам’ятної банкноти "Єдність рятує світ" художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

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