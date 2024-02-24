24.02.2024 13:30 Віталій Хінєвіч

Випадок африканської чуми свиней зафіксовано у Харківській області

В патологічному матеріалі, відібраному від 2 трупів диких кабанів, знайдених на території Національного природного парку «Гомільшанські ліси» Чугуївського району, виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Для встановлення карантинних обмежень щодо африканської чуми свиней та затвердження Плану заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання африканської чуми свиней на території Національного природного парку «Гомільшанські ліси» 23 лютого проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чугуївській районній військовій адміністрації.

Згідно з протоколом засідання від 23.02.2024 №12/2024 визначені карантинні зони щодо недопущення розповсюдження вірусу африканської чуми свиней:

зона захисту – вся територія Національного природного парку «Гомільшанські ліси» Чугуївського району Харківської області, а також с. Суха Гомільша Слобожанської громади Чугуївського району Харківської області;

– вся територія Національного природного парку «Гомільшанські ліси» Чугуївського району Харківської області, а також с. Суха Гомільша Слобожанської громади Чугуївського району Харківської області; зона нагляду – населені пункти Зміївської та Слобожанської громад: с. Лиман, с. Черкаський Бишкин, с. Нижній Бишкин, с. Гомільша, с. Клименівка, с. Западня, с. Гайдари, с. Іськів Яр, с. Велика Гомільша, с. Козачка, с. Безпалівка, с. Жаданівка, с. Коропове, с. Омельченки, с. Задонецьке, с. Дудківка, хутір Безпалівка, с. Пасіки; населені пункти Лозівського району: с. Верхній Бишкин, с. Новоберецьке.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що випадок сказу у телиці виявлено на Харківщині.