23.02.2024 14:35 Віталій Хінєвіч

Випадок сказу у телиці виявлено на Харківщині

До Кегичівської дільниці ветеринарної медицини звернулася мешканка села Власівка, яка розповіла, що на її подвір’ї загинула телиця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області

Фахівці Кегичівської дільниці ветеринарної медицини виїхали до домогосподарства та провели обстеження.

Зі слів власниці загиблої тварини, напередодні в телиці спостерігали клінічні ознаки, що вказували на сказ: тварина постійно ревла та була слинотеча.

Відразу було відібрано матеріал для лабораторного дослідження. В патологічному матеріалі було виявлено вірус сказу.

Рішенням позачергового засідання місцевої протиепізоотичної комісії при Кегичівській селищній раді №3 від 22.02.2024 року село Власівка оголошено неблагополучним пунктом щодо сказу тварин та введено карантинні обмеження.

Затверджено План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в зазначеному пункті, згідно з чинною інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.

Також фахівці Кегичівської дільниці ветеринарної медицини невідкладно щепили все наявне поголів’я тварин у цьому домогосподарстві. Цього ж дня власниця тварини, яка контактувала з хворою телицею та отримала травму кисті від її зубів, звернулася до лікарні в селищі Кегичівка.

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