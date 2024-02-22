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22.02.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

У Богодухівському районі виявлено випадок сказу

До Золочівської дільниці ветеринарної медицини 17 лютого звернулася мешканка селища Золочів щодо загибелі її кота.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Того ж дня спеціалісти ветеринарної медицини негайно виїхали на місце та встановили зі слів господарки, що 10 лютого тварина відмовилась від їжі та води, 11 лютого у власниці виникла підозра, що в горлі кота кістка. При спробі її витягти, тварина покусала та подряпала господарів. Кістку дістали, однак 17 лютого кіт загинув.
 
Було відібрано патологічний матеріал та направлено на дослідження, за результатами якого підтверджено сказ кота.
 
Власникам тварини рекомендували звернутися за медичною допомогою до найближчого медичного закладу. Затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в селищі Золочів та межах прилеглих польових та лісових угідь.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловіка вкусила власна кішка.
 
Тэги:  харків, сказ
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